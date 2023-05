Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general și alți 5 șefi dintr-o companie din subordinea Ministerului Energiei sunt acuzați de spalare de bani și ca și-au insușit bani din achizițiile facute de instituție. Procurorii DIICOT au facut, miercuri, zeci de percheziții la compania nationala intr-un dosar in care prejudiciul este…

- Patru persoane au fost ranite vineri dupa amiaza intr-un accident produs pe drumul national 1, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre acestea a ricosat in alt autovehicul. Accidentul a avut loc in zona localitatii Banesti, unde un autoturism condus de un barbat de 74…

- UPDATE: O femeie a fost preluata de un echipaj medical si dusa la spital, in stare de inconstienta. Un barbat a fost declarat decedat de catre medici. Compania a demarat propria ancheta si a precizat ca incidentul a avut loc in timpul unor manevre uzuale. ”La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15,…

- Raportul privind execuția bugetara pe primul trimiestru al acestui an arata ca doar 46% din fondurile PNRR au fost absorbite prin programe. Raportul a fost postat pe pagina ministerului de Finanțe și arata ca atat atragerea de fonduri, cat și cheltuielile cu fonduri europene nerambrusabile (FEN) s-au…

- Doi politisti din cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi primit mita de la 23 de șoferi, care ar fi incalcat regulile de circulatie pe drumurile publice. Potrivit DNA, procurorii au dispus efectuarea…

- Compania de apa potabila Prahova, instituție aflata in subordinea Apelor Romane, are in conducere un psihoastrolog, Raluca Șandru. Femeia nu a mai lucrat niciodata in domeniu, dar a avut o firma de achiziții cu care a obținut venituri de zeci de mii de lei in ultimii ani, prin contracte cu statul. …

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a afirmat, luni, ca accidentul feroviar de la Galati, de la sfarsitul saptamanii trecute, nu are nicio legatura cu cel de la Rosiori, precizand ca acolo a fost vorba de eroare umana. El a precizat ca, in ultimii 30 de ani, CFR Calatori a avut buget…

- Audierea conducerii ASF in Parlament, pe tema creșterii tarifelor RCA și a insolvenței Euroins a stat sub semnul protestelor. Mai mulți lideri AUR, in frunte cu George Simion, s-au instalat, „inarmați cu pancarte”, chiar in sala de ședința, in spatele șefilor ASF. Potrivit anunuțului facut de Senat,…