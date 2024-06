Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba-Iulia au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpații: DOGARU FLORIN CONSTANTIN, comisar-șef de poliție și șef al Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Alba, pentru comiterea infracțiunii de abuz…

