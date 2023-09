Stiri pe aceeasi tema

- Mama șoferului drogat nu numai ca a șantajat fetele din anturajul lui Vlad Pascu pentru a depune marturie in favoarea lui, dar i-a și promis acestuia ca va interveni pentru condiții mai bune in penitenciar. Toate aceste dovezi se regasesc in stenogramele, prezentate in exclusivitate la Antena 3 CNN,…

- Miruna Pascu ii spunea denunțatoarei ce sa declare in fața anchetatorilor cand este intrebata de fiul ei. Și chiar ii cerea sa minta despre postarile cu droguri din mediul online. STENOGRAME BOMBA: MAMA DROGATULUI ȘANTAJA OAMENII-CHEIE DIN DOSAR MIRUNA PASCU: Spune ca ai avut probleme de sanatate,…

- Tatal șoferului drogat care a ucis doi tineri in 2 Mai a fost dus la reconstituire. Ieri seara, dupa o zi intreaga de audieri la DIICOT, Pascu a fost reținut de oamenii legii pentru ca la plecare a izbit cu motorul doi oameni care se aflau la fața locului.Unul din ei e protestatarul Marian Ceaușescu,…

