Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de drepturi și libertați de la Tribunalul București, a respins, miercuri, propunerea arestarii preventive a celor patru inculpați din mega-dosarul de corupție „Otopeni„ și a stabilit luarea fața de cei patru cercetați masura arestului la domiciliu, așa cum au cerut avocații acestora.Astfel,…

- Victor Daniel Popescu, agent de politie judiciara in cadrul Sectiei 21 din Capitala, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta, dupa ce a fost prins in timp ce primea 10.000 euro mita de la o femeie, careia ii promisese ca o va ajuta sa obtina fraudulos doua permise de conducere.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost audiat marti la DNA, in dosarul privind achizitia de masti neconforme de catre Romarm, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. La ora transmiterii acestei stiri, Virgil Popescu plecase de la DNA. Conform surselor citate, Virgil Popescu a fost audiat…

- Continua problemele penale pentru Victor Pițurca. Fostul selecționer urmeaza sa fie audiat intr-un nou dosar, insa de aceasta data pentru stadionul Electroputere din Craiova. In cadrul aceluiași dosar instrumentat de procurorii DIICOT, urmeaza sa fie audiați și Claudia Naboiu și Mihai Naboiu, fiind…

- Tribunalul Bucuresti a amanat, vineri, pentru 27 februarie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier din anul 2015, care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina, potrivit Agerpres. Fii…

- Fostul selecționer Victor Pițurca a scapat de masura controlului judiciar, dupa ce Tribunalul București a adins, miercuri, contestația acestuia de revocare a masurii cerute de DNA, in dosarul maștilor neconforme, noteaza Agerpres.Decizia instanței este definitiva.Victor Pițurca, fostul selectioner al…

- Sorin Mihai Mindruțescu, șeful Oracle Romania recunoscuse ca a primit șpagi de aproape 570.000 de euro de la șefii altor firme private pentru a le face reduceri de preț la licențe IT pe care mituitorii intenționau, apoi, sa le vanda unor instituții publice. A fost pentru prima data cand s-a anchetat…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, cer care au decis arestarea preventiva a fraților Andrew și Tristan Tate, a justificat decizia pe care au luat-o. Britanicii, acuzați de grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, au pledat nevinovați. Magistrații susțin ca au avut „o reactie blanda…