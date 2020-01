Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului Olt au decis - Gheorghe Dinca va ramane dupa gratii! El ceruse arest la domiciliu. Dinca are la dispoziție 48 de ore pentru a contesta decizia magistraților.Paul Stanescu il lauda pe Marcel Ciolacu la scena deschisa: A repus PSD-ul pe șine Magistratii Tribunalului…

- Lionel Messi i-a transmis un mesaj de apreciere antrenorului Ernesto Valverde, care a fost demis de la FC Barcelona, luni seara, și inlocuit cu Quique Setien, anunța MEDIAFAX."Mulțumesc pentru tot, . Cu siguranța te vei descurca excelent oriunde vei merge, pentru ca, pe langa faptul ca ești…

- Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu, urmeaza sa fie puși de procurori fața-n fața, susține Antena3.Potrivit sursei citate, cei doi vor fi duși maine la sediul DIICOT. Contactat de Libertatea,…

- Ștefan Risipițeanu, barbatul despre care DIICOT susține ca a violat-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii sale de catre monstrul din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Tribunalul București a admis cererea procurorilor.Violatorul le-a spus judecatorilor ca el nu a violat-o…

- ProcuroriiDIICOT au comunicat ca Gheorghe Dinca a avut un complice care ar fiviolat-o pe Luiza Melencu, dar nu ar fi participat la faptele de omorpuse in sarcina monstrului din Caracal. In emisiunea AdrianaNedelea LA FIX, reporterul Libertatea Maria Andrieș a povestit cuml-a cunocut pe Ștefan Risipițeanu,…

- Astazi au aparut informații cruciale in cazul crimelor din Caracal. Ștefan Risipiceanu, in varsta de 46 de ani, este acuzat de procurorii DIICOT ca a luat parte și el la violul Luizei Melencu, dupa ce Gheorghe Dinca a rapit-o in timp ce facea autostopul.

- Dezvaluire șocanta in cazul de la Caracal. Ramona, o presupusa victima a familiei Dinca, susține ca Luiza Melencu este in viața. Drept argument, a explicat ca a vazut-o pe adolescenta in Italia, in mașina cu un barbat alaturi de care cautau sa inchirieze un apartament.

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, care a spus ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, le-a facut anchetatorilor o cerere-surpriza, ce ar fi putut arunca ancheta in aer, daca nu ar fi fost refuzata, dupa cum a declarat avocatul Tonel Pop.