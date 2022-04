Stellantis suspendă producţia auto la fabrica sa din Rusia din cauza dificultăţilor logistice şi a sancţiunilor Al patrulea mare producator auto din lume, care a produs si vandut marcile Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep si Fiat in Rusia, detine doar 1% din piata auto din aceasta tara. Are o fabrica de productie de furgonete in Kaluga, la aproximativ 201 kilometri)sud-est de Moscova, detinuta in comun cu producatorul auto japonez Mitsubishi, care a oprit productia acolo la inceputul acestei luni. ”Avand in vedere cresterea zilnica rapida a sanctiunilor incrucisate si a dificultatilor logistice, Stellantis si-a suspendat operatiunile de productie din Kaluga pentru a asigura respectarea deplina a tuturor sanctiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

