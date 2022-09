Stellantis şi Renault vor opri parţial activitatea fabricilor din Spania, în următoarele zile şi săptămâni, din cauza lipsei cipurilor Lipsa globala de cipuri, cauzata de haosul de aprovizionare provocat de pandemia de Covid-19 si de cererea in crestere, a devastat sectorul auto, multe companii oprind temporar productia. Doua fabrici ale Renault din regiunea Castilia si Leon din Spania vor opri temporar activitatile, una urmand sa fie inchisa complet sambata, iar cealalta anuland schimburi dimp de cateva zile in aceasta saptamana si in urmatoarea, a declarat un reprezentant al sindicatului CCOO. La fabrica Stellantis din Vigo, in nord-vestul Spaniei, compania a anulat schimburile de noapte, sambata si duminica. “Au oprit productia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

