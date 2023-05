Stiri pe aceeasi tema

- Furgonetele electrice ar trebui sa reprezinte 20% din vanzari pana in 2026, a spus divizia de furgonete a Mercedes-Benz, adaugand ca se asteapta la marje de doua cifre pentru vanzarile de modele cu emisii zero pana la sfarsitul deceniului. Toate modelele noi de furgonete de dimensiuni medii si mari…

- Compania cauta afaceri cu o crestere mare, cu marje mari, deoarece intentioneaza sa inchida toate cele 68 de magazine fizice de carti, magazine pop-up si magazine de ”4 stele” din Statele Unite si Regatul Unit, punand capat unora dintre cele mai lungi experimente in comertul cu amanuntul traditional.…

- Autoritațile suedeze au dispus ca Kathleen Poole, nascuta in Marea Britanie, in varsta de 74 de ani, sa plece dupa ce cererea sa de ședere in țara dupa Brexit nu a fost acceptata, a declarat familia sa, pentru BBC . Femeia locuiește in Suedia de 20 de ani. Aceștia au spus ca este „rușinos” ca Suedia…

- Sistemul de filtrare a NOx este redus sau dezactivat atunci cand temperaturile sunt prea scazute și peste o anumita altitudine. Producatorii auto au susținut intotdeauna ca acest lucru este necesar pentru a proteja motorul.Din cele 53 de milioane de mașini diesel vandute in UE și in Regatul Unit intre…

- Fabrica urmeaza sa fie finalizata in august, iar producerea primului Fiat 500 este asteptata pana la sfarsitul acestui an. Pana in 2026, noua fabrica ar trebui sa creeze aproape 2.000 de locuri de munca la nivel local si sa aiba o capacitate de 90.000 de vehicule pe an. Stellantis a anuntat in februarie…

- Producatorul auto Stellantis a anuntat miercuri rezultate financiare record pentru intregul an, raportand o crestere cu 26% a profitului net, la 16,8 miliarde de euro (17,9 miliarde dolari), si o crestere anuala de 41% a vanzarilor globale de baterii si vehicule electrice. Compania inregistrata in Olanda,…

- Compania inregistrata in Olanda, formata in 2021 din fuziunea grupului italo-american Fiat Chrysler si a grupului PSA din Franta, a declarat ca veniturile nete au crescut cu 18%, pana la 179,6 miliarde de euro, pe fondul ”preturilor nete puternice, mixului favorabil de vehicule si cursului valutar favorabil.”…