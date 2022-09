Stellantis ia în considerare investiţii ”semnificative” pentru a produce energie destinată fabricillor sale europene ”Pregatim acum un plan foarte puternic de reducere a consumului de energie”, a declarat directorul general al Stellantis, Carlos Tavares, in timpul unei videoconferinte in marja salonului auto de la Detroit. ”Vom face investitii semnificative pentru a ne produce propria energie la fata locului. Acest lucru se va decide in urmatoarele zile”, a spus Tavares. Acesta a aratat ca fabricile Stellantis au spatiu pentru retele suplimentare de energie solara, dar nu a oferit mai multe detalii. Compania lucreaza la masuri de reducere a consumului de energie, a spus Tavares, modelate partial pe pasii pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

