Stellantis a devenit primul producător auto, după vânzări, în Europa, în primele două luni ale anului Inființat oficial la inceputul acestui an, Stellantis, grupul auto care inglobeaza francezii de la Peugeot-Citroen (PSA) și italo-americanii Fiat-Chrysler (FCA), a devenit cel mai mare producator de automobile din Europa dupa numarul vanzarilor din primele doua luni ale anului, deci a depașit grupul Volkswagen. Conform datelor Asociației producatorilor de automobile europene (ACEA), Stellantis a livrat in total 480.888 de autoturisme și vehicule comerciale ușoare in cele 30 de țari europene pe care organizația le urmarește. In schimb, grupul Volkswagen a transferat 452.400 de vehicule de la toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stellantis, al patrulea mare producator auto din lume, va lansa in acest an o versiune electrica a Opel Astra si un Peugeot 308 hibrid, intre noile sale oferte de automobile electrice, transmite Reurers potrivit news.ro. Grupul vrea sa se foloseasca de marimea sa pentru a devansa companiile…

- Petr Kellner (56 de ani), cu o avere estimata la 17,5 miliarde de dolari, proprietarul Pro TV și a doua cladiri de birouri din București, a murit intr-un accident de elicopter in Alaska, a anunțat luni grupul financiar PPF, scrie Reuters.PPF a finalizat, anul trecut, achiziția companiei-mama a ProTV,…

- Vanzarile europene de mașini noi au scazut cu 20% in februarie, piața auto fiind in continuare afectata de blocajele provocate de pandemia de coronavirus și a incertitudinii aferente in Europa. Inmatricularile totale de pe piețele UE, AELS și Marea Britanie au fost de 850.170, arata datele asociației…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat noi masuri restrictive, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie. In ședința CMBSU de azi s-au stabilit masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Masurile adoptate…

- Berarii germani au fost fortati sa arunce berea nevanduta si au cerut autoritatilor sprijin financiar, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a redus cererea, transmite Reuters. In urma impunerii de restrictii pentru stoparea pandemiei de coronavirus (COVID-19), au fost inchise luni de zile barurile…

- Producatorul auto german a anuntat ca profitul sau s-a redus aproape la jumatate anul trecut, ca urmare a efectului pandemiei de coronavirus, dar ca redresarea vanzarilor de automobile premium in China si livrarile solide din trimestrul patru au facut ca Volkswagen sa raporteze rezultate pozitive. Grupul…

- Inainte sa fie absorbit de viitoarea entitate Stellantis, prin fuziunea cu Fiat-Chrysler, PSA iși prezinta rezultatele vanzarilor din 2020. Din pacate pentru compania franceza, toate brandurile din grup au avut scaderi pe linie anul trecut, cu vanzari totale care au ajuns la 2.5 milioane de unitați,…

- In lumea auto s-a luat o noua decizie istorica — actionarii a doua cele mai mari companii auto au decis fuzionarea intr-o companie gigant. Astfel, grupul Fiat-Chrysler si grupul PSA Peugeot Citroen devin o singura companie mare, cu un portofoliu urias de marci, informeaza PiataAuto.md .