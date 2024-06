Stiri pe aceeasi tema

- Trenul de lux Orient Express a traversat din nou Romania in lungul sau drum de la Paris la Istanbul. Acesta a fost repus in funcțiune pe ruta Paris – Istanbul pentru Jocurile Olimpice din 2024. Cu 140 de ani in urma pornea spre lume simbolul calatoriei cu trenuri de lux. Acest tren devenit legendar…

- Canotorul roman Mihai Chiruta s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, in proba de simplu vasle masculin, marti, dupa ce a castigat Finala A a regatei preolimpice de la Lucerna. Chiruta s-a impus in finala cu timpul de 06 min 59 sec 44/100, biletul pentru JO 2024 fiind obtinut si de al doilea…

- Mihai Chiruța (25 de ani), a obținut calificarea la Paris 2024, dupa ce s-a impus marți in finala probei de schif simplu din cadrul Regatei de la Lucerna. Romania va fi reprezentata in capitala Franței de 45 de canotori, totalul „tricolorilor” ajungand acum la 86. Mihai Chiruța va bifa prima participare…

- Delegația Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la Paris numara in acest moment 85 de sportivi, dupa rezultatele obținute de luptatoarele Kriszta Incze și Catalina Axente la turneul preolimpic mondial de la Istanbul.

- Atleta Bianca Ghelber s-a calificat, sambata, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce si-a indeplinit baremul la o competitie de la Nairobi, unde a reusit cea mai buna performanta personala a sezonului la aruncarea ciocanului si a obtinut medalia de argint. Ghelber a depasit baremul de calificare…

- Delegația Romaniei ar urma sa caștige zece medalii la Jocurile Olimpice de vara de la Paris (26 iulie - 11 august 2024), conform unui clasament virtual publicat miercuri de compania de cercetare Nielsen Gracenote, informeaza Reuters.

- Ultima zi a turneului de calificare de la Baku (5-7 aprilie) nu a adus vești bune pentru „tricolori”, care au ramas doar cu locul adjudecat de Andreea Beatrice Ana la categoria 53 de kilograme. Delegația tricolora pentru Paris a ajuns insa la 77 de sportivi. Turneul de la Baku, intins pe trei zile de…

- Alina Rotaru-Kottmann, una dintre speranțele delegației Romaniei pentru Jocurile Olimpice, s-a deschis intr-un interviu extins acordat Gazetei Sporturilor cu patru luni inainte de Paris # S-o cunoaștem indeaproape pe saritoarea in lungime care, la Mondialele de vara trecuta, aducea prima medalie tricolora…