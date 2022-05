Stiri pe aceeasi tema

- „Cainii” nu mai sunt foarte preocupați de salvarea de la retrogradare, ei iși cauta echipe pentru sezonul urmator. Cațiva jucatori de la Dinamo și-au gasit deja noi angajamente: Cosmin Matei (30 de ani, mijlocaș ofensiv) va merge la UTA sau la Sepsi, Balthazar Pierret (22, mijlocaș central) o sa revina…

- Dinamo - U Cluj este un meci istoric pentru Liga 1. Barajul dintre cele doua echipe de tradiție poate rescrie istoria fotbalului romanesc. Dinamo a pierdut cu 0-2 turul de la Cluj. Echipa lui Dusan Uhrin nu a retrogradat NICIODATA in cei 74 de ani de cand exista echipa;Dinamo - U Cluj va fi duminica,…

- Inainte de returul cu U Cluj, din barajul de promovare/menținere in Liga 1, Dinamo a primit o veste buna. U Cluj a invins-o pe Dinamo, 2-0, la Cluj. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul din șoseaua „Ștefan cel Mare”.In celalalt meci de baraj Concordia Chiajna a invins-o pe Chindia Targoviște, 2-1.…

- U CLUJ - DINAMO 2-0. Fotbaliștii „cainilor” sunt optimiști ca pot intoarce soarta barajului cu Universitatea Cluj. Cosmin Matei, „decarul” roș-albilor, indeamna la unitate inaintea returului de peste o saptamana. Universitatea Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, fiind la un meci distanța de a produce…

- Poate va intrebați ce fac jucatorii de la Dinamo atunci ca nu se afla pe terenul de fotbal. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Cosmin Matei și l-au surprins alaturi de soția lui, dar și cei doi copii ai sai Iata cum a petrecut sportivul alaturi…

- Fotbaliștii de la Dinamo petrec timp impreuna și in afara terenului. Cosmin Matei și Steliano Filip au ieșit impreuna in parcul de distracții, alaturi de cei mici. Totuși, surpriza a fost faptul ca cei doi au fost insoțiți și de Bogdan Stancu, care este liber de contract in prezent.

- In ultima etapa din sezonul regulat a adus o noua infrangere dura pentru Dinamo, 1-4 cu liderul CFR Cluj. Cu o echipa formata din jucatori care au evoluat mai puțin, Dinamo nu a putut rezista in Gruia decat in prima repriza, cand scorul a fost egal, 1-1. Dupa pauza, CFR Cluj a punctat de trei ori, prin…

- CFR Cluj a caștigat categoric meciul cu Dinamo, scor 4-1, și va intra in play-off de pe primul loc, cu 38 de puncte. Flavius Stoican (45 de ani), antrenorul „cainilor”, spune ca eliminarea lui Steliano Filip a decis partida. Steliano Filip (27 de ani) a fost eliminat in minutul 45 al meciului din Gruia,…