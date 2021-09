Steliano Filip nu trebuia eliminat! Verdict clar la faza care a „dinamitat” derby-ul FCSB - Dinamo

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB conduce la pauza, pe Dinamo București, cu scorul de 4-0, in meciul disputat duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in etapa a 8-a a Ligii I de fotbal. Au marcat Keșeru (26'), Popescu (43'), Vinicius (45'+2), Cordea (45' + 7 - p). Steliano Filip a primit cartonaș roșu in minutul 37.…

- FCSB a cerut penalty in minutul 7 al disputei cu Dinamo, la scorul de 0-0, dupa un duel intre Octavian Popescu și Alexandru Rauța. Cristi Balaj, fost arbitru internațional, spune ca Istvan Kovacs a luat decizia corecta. Derby-ul FCSB - Dinamo este astazi, de la ora 21:00, liveTEXT AICI Octavian Popescu…

- Invitat la emisiunea GSP Live, Iulian Apostol (40 de ani), fost fotbalist internațional, a prefațat meciul FCSB - Dinamo de duminica și considera ca formația lui Dario Bonetti nu se ridica la statutul unei echipe de derby. FCSB – Dinamo se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT, video…

- Rapid - CSU Craiova | Belu Iordache a fost eliminat in minutul 45 al meciului cu CSU Craiova, dupa o intrare dura asupra lui Bancu. Toate detaliile despre Rapid - CSU Craiova, AICI! In finalul primei reprize, intre jucatorii Rapidului și cei ai Craiovei s-a iscat un conflict dupa intrarea lui Belu Iordache…

- FCSB - Sepsi 1-1 | Ion Craciunescu, fost mare arbitru internațional, susține ca Ovidiu Popescu, mijlocașul central al vicecampioanei, trebuia eliminat in repriza a doua. Toate detaliile despre FCSB - Sepsi, AICI! Este vorba despre faza din minutul 66, cand Nicolae Paun a obținut penalty-ul ratat ulterior…

- Pentru iubitorii rugbyului urmeaza, in ajun de Sfanta Marie, un nou derby Timișoara – Baia Mare, dupa o pauza de doua luni. Este vorba despre meciul din penultima etapa a sezonului regulat a Cupei Romaniei. Stadionul Gheorghe Rașcanu din Timișoara va gazdui maine dimineața confruntarea dintre Sport…

- Povestea ultimului derby Rapid - Steaua din comunism: „A durat 100 de minute, arbitrii au fluierat doar in favoarea lor, iar la final galeria noastra s-a batut parte-n parte cu Miliția!”. Duelurile dintre alb-vișinii și roș-albaștri au fost mai mereu cu scantei, așa cum se anunța și confruntarea de…

- Antonio Rudiger a publicat, in The Players’ Tribune, o scrisoare emotionanta despre experientele lui cu rasismul de-a lungul anilor. Ca un copil care a crescut intr-un cartier de imigranti si ca fotbalist in Germania, Italia si Anglia. Antonio Rudiger, 28 de ani, internaționalul german al lui Chelsea,…