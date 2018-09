Steliana Moraru, OTP Leasing: Gradul scazut de predictibilitate si un flux constant de schimbari franeaza dezvoltarea in piata de leasing

Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea mașinilor diesel este in scadere continua dupa scandalul Dieselgate și numeroasele reglementari legislative anunțate sau planificate in marile orașe europene. Acest lucru este evidențiat și de cea mai recenta analiza publicata miercuri de Asociația Producatorilor de Autovehicule din Europa…

- Piața totala a fondurilor de investiții a inregistrat o valoare a activelor nete de 24,8 miliarde de lei (5,4 miliarde de euro), la finele lunii iulie, in scadere cu 6% de la inceputul anului, potrivit datelor publicate miercuri de Asociația Administratorilor de Fonduri - AAF.In plus, activele…

- Preturile produselor agricole au scazut in perioada ianuarie-iunie cu sapte la suta, comparativ cu primul semestru din 2017. Potrivit datelor Biroului National de Statistica, produsele animaliere s-au ieftinit cu aproape 4%, iar cele vegetale cu peste 8 la suta.

- Federal-Mogul Motorparts anunța ca marca sa specializata de produse pentru franare Ferodo® va furniza placuțe pentru cea mai noua generație a modelului emblematic Ford Fiesta. Placuțele de frana Eco-Friction® de la Ferodo vor fi montate pe puntea fața a celor mai populare modele Fiesta. Placuțele ecologice…

- In prima jumatate a anului s-au inmatriculat peste 60.000 de mașini noi și aproape 235.000 de mașini second-hand din import, arata datele Poliției. Și numarul de tranzacții cu mașini second-hand pe plan intern este peste medie, depașind 51.000 de unitați in iunie.

- Cotatiile futures la cafea au atins luni cel mai scazut nivel din ultimele 29 de luni in conditiile in care realul brazilian a continuat sa se deprecieze in raport cu dolarul, ceea ce a crescut atractivitatea vanzarilor la export unde pretul este in dolari, transmite Bloomberg.

- Bitcoin a cobotat vineri sub pragul de 6.000 de dolari, la cotatii ce nu au mai fost atinse din octombrie 2017, arata graficele pietelor internationale de profil. Moneda virtuala Bitcoin a inceput ziua de vineri, la ora 0.00 sub pragul de 6.000 de dolari, dupa care si-a continuat declinul,…

- Federal-Mogul Motorparts anunța lansarea unui nou website pentru brandul sau de sisteme de aprindere, BERU®*. Actualizarea aduce o serie de modificari pentru a imbunatați experiența de utilizare, adaugand pagini de asistența clienți, și pentru a asigura compatibilitatea cu o gama de dispozitive, inclusiv…