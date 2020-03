Stiri pe aceeasi tema

- Un document din care reiese calitatea de colaborator al fostei Securitați a lui Vasile Iulian Voiculescu, tatal politicianului Vlad Voiculescu, a fost publicat astazi și s-a viralizat in mediul online.Potrivit CNSAS, Vasile Voiculescu a fost recrutat de Securitate in 1978, cand era student in Galați,…

