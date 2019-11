Stiri pe aceeasi tema

- „Cuuuuum? Dancila, iți bați joc de noi??? Gabriel Oprea a fost facut VICEPREȘEDINTE PSD!?? Adica eu, dupa ce am luptat pentru adevar in comisia “Sufrageria lui Oprea”, sunt intr-un partid in care OPREA e vicepreședinte și voteaza in CEx!?? Sunteți zdraveni la cap?!?Dancila, du-te! Ia-l pe Oprea și duceți-va-n…

- Dupa 5 ani de investigații și procese, cea mai mare condamnare din dosarul morții celor trei tinere in incendiul de la restaurantul Beirut, din Constanța, a fost primita de patronul George Karam, care a și fost dat in urmarire generala dupa ce nu s-a prezentat pentru incarcerare. Karam se afla sub control…

- Patronul firmei care a efectuat deratizarea si dezinsectia in doua blocuri de locuinte din Timisoara a fost retinut, marti dimineata, de procurori sub acuzatiile de omor din culpa si vatamare corporala. Audierile la sediul Politiei Timis au durat toata noaptea in acest caz, potrivit Press Alert. Intre…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat situația actuala de pe scena politica, dupa turul I al alegerilor prezidențiale, considerand cu amaraciune ca „pentru Romania urmeaza inca cinci ani pierduti”. „Pentru Romania imi este teama ca urmeaza inca cinci ani pierduti. Este clara situatia asta. Ceea…

- Sunt probleme mari in județul Ilfov in ceea ce priveste protecția mediului. Asta in ciuda semnalelor de alarma trase de instituții abilitate ale statului roman. Legaturi suspecte ale Gabrielei Dorojan, șeful Garzii Naționale de Mediu, cu oameni de afaceri care acționeaza in domeniul tratarii deșeurilor…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea, fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu ”Piedone” și Raed Arafat sunt filmați stand aproape de intrarea in clubul Colectiv, in timp ce victimele agonizau fara sa li se dea nicio atenție, scriu jurnaliștii de la Libertatea. Imaginile suprinse de un subofițer…

- Viorica Dancila a vorbit azi despre o fuziune cu UNPR pe care o vede posibila. UNPR este formațiunea condusa de fostul vicepremier Gabriel Oprea. Viorica Dancila a declarat ca ideea de fuziune a venit din partea UNPR., dar ca aceasta va fi decisa de membrii Comitetului Executiv Național al Partidului…

- Magistrații Tribunalului București decid vineri soarta dosarului in care sunt vizați fostul șef al SRI George Maior și fostul ministru al afacerilor interne și vicepremier Gabriel Oprea. Asta, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis ca Tribunalul București este instanța care trebuie sa…