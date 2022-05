Istoricul si politologul Stelian Tanase a declarat, marti, in cadrul simpozionului "PNL intre Prima si a Doua Modernizare a Romaniei: 147 de ani de liberalism", care a avut loc in Aula Magna a Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti, in prezenta tuturor liderilor partidului, ca PNL se duce spre alegerile din 2024 dezbinat si s-a unit, ca sa nu zica inhaitat, cu PSD-ul, care este o alianta toxica. El i-a indemnat sa gaseasca in perioada urmatoare o cale ca sa se prezinte in fata electoratului uniti, pentru a scoate de la putere PSD, despre care a spus ca este "piaza rea a politicii romanesti,…