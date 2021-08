Au trecut doar cateva ore de la marea veste, in care anunța desparțirea de iubita sa, insa Stelian Ogica nu iși pierde deloc speranța. Mai increzator ca niciodata, in ciuda decepțiilor pe plan sentimental acesta este in continuare pozitiv și viseaza sa ajunga in fața altarului, ceea ce nu a reușit sa faca pana la varsta pe care o are. Fostul caștigator Loto a marturisit, in direct la Antena Stars, ca se simte un barbat puternic și implinit, astfel nu are de gand sa imbatraneasca singur.