Stiri pe aceeasi tema

- Politia a fost alertata, joi, prin apel la 112, ca intre doi conducatori auto a avut loc o altercatie in urma unei sicanari in trafic, acestia lovindu-se reciproc cu un obiect contondent, respectiv un obiect ascutit, informeaza Politia Capitalei. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiilor…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost injunghiat, joi, pe strada Liviu Rebreanu din Sectorul 3 al Capitalei, in urma unei șicanari in trafic, transmite Poliția Capitalei. Apelul la 112 a venit, joi, in jurul orei 11:20, polițiștii fiind sesizați de o persoana ca pe strada Liviu Rebreanu din Sectorul…

- Un sofer a decedat, in noaptea de luni spre marti, intr-un accident produs in municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a fost urmarit in trafic de politisti, in urma unui apel la 112 care anunta ca acesta are un pistol asupra sa. Ulterior, in urma verificarilor facute in masina s-a constatat ca pistolul…

- „In urma cercetarilor efectuate, politistii huseni au stabilit ca, in data de 5 august, ora 4.30, barbatul in varsta de 34 de ani, din municipiul Husi, in timp ce conducea un autoturism, inmatriculat in strainatate, a sicanat in trafic un alt autoturism care se deplasa regulamentar, condus de un barbat…

- Un caz șocant s-a produs loc in Capitala. Un tanar care mergea pe o trotineta a sfarșit in condiții cumplite, in urma a ceea ce se contureaza a fi fost o șicanare in trafic. Episodul cu urmari tragice a avut loc miercuri seara, pe o strada din sectorul 4 al Capitalei. La fața locului au […] The post…

- Mai multe filtre de politie au fost organizate, vineri, intre Brasov si Bran, dupa ce la numarul de urgenta 112 a fost primit un apel privind o sicanare in trafic, in care ar fi fost implicata si o arma care s-a dovedit a fi falsa.

- „Ba, vezi pe unde mergi, ca iți sparg capul cu asta!”, a amenințat șoferul nervos și a scos pe geam, in direcția celuilalt conducator auto, un ciocan. Filmarea realizata de un alt participant la trafic a fost difuzata de Digi24.Potrivit Digi24, incidentul a avut loc marți, 29 iunie, in jurul pranzului,…

- Un accident bizar a avut loc in Huși, acolo unde un șofer oprit de polițiști a decis sa-i loveasca cu mașina pentru a se putea sustrage de la controlul de rutina. Evenimentul a avut loc luni seara, imediat dupa ce doi agenți au dorit sa-l testeze pe șofer cu etilotestul. In urma celor petrecute, ministrul…