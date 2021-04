Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, in cadrul unei discutii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, ca in ultimii ani "am exersat democratia si am demonstrat ca putem apara principiile statului de drept in Romania". "Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, pentru a repara si consolida…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a prezentat intr-o conferința de presa principalele noutați ale legilor justiției. El spune ca aceste legi sunt o baza de plecare spre o justiție mai eficienta și mai corecta. Legile justiției pot fi consultate pe site-ul Ministerului Justiției. „Pentru mine…

- “Inteleg ca in continuare gasca Savonea hartuieste ministrul justitiei cu aceleasi aberatii cu care ma hartuiau si pe mine, inclusiv cu acea cerere la CCR unde nici macar gasca Dorneanu nu le-a putut salva obrazul si s-a constatat ca nu a fost niciun conflict interinstitutional decat in imaginatia doamnei…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, si-a atras din nou criticile judecatorilor din CSM, din cauza faptului ca implica ambasadele straine in justitie, inclusiv in chestiunea desfiintarii SIIJ. Judecatoarea Gabriela Baltag a propus in sedinta de joi a Sectiei pentru Judecatori a CSM sa se adopte o pozitie…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, s-a intalnit, luni, cu ambasadorul Olandei in Romania, Roelof Van Ees, context in care au discutat despre procesul de modificare a legilor Justitiei, dar si a Codului penal si a celui de procedura penala. Cooperarea bilaterala in domeniul justitiei a fost unul dintre…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi, 11 februarie, cu majoritate de voturi, sa avizeze negativ proiectul de lege al Ministerului Justitiei cu privire la desfiintare Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Potrivit unor surse din CSM, au fost 11 voturi pentru…