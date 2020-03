Stelian Ion, USR, membru în comisia juridică din Parlament, îi cere lui Iohannis să decreteze starea de urgenţă "Presedintele Iohannis trebuie sa declare starea de urgenta! Asta daca are un plan de criza, daca vrea sa ofere un cadru legal pentru restrangerea unor drepturi, daca isi da seama ca declararea starii de urgenta reprezinta un instrument necesar care poate incetini raspandirea virusului. Autoritatile bajbaie si trebuie ajutate. Cu autoritate, cu bani, cu reguli clare si ferme. Orice ezitare ne va costa scump. Toate resursele financiare trebuie dirijate inspre gestionarea situatiei de criza", a scris el pe Facebook. Deputatul a subliniat ca si alte state au luat masuri similare si ii cere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

