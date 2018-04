Stiri pe aceeasi tema

- PNL, despre Raportul grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO. Liberalii au precizat, miercuri, prin vocea deputatului Raluca Turcan, ca aceste concluzii ale oficialilor europeni confirma temerile liberalilor si ale societatii civile din Romania, conform carora modificarile…

- PNL ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa publice de urgenta raportul GRECO pe legile justitiei, a declarat, miercuri, senatorul Alina Gorghiu, afirmand ca liberalii vor solicita printr-o scrisoare Adunarii Parlamentare si PPE sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile justitiei.

- PNL a anuntat luni, dupa raportul final dat de comisia speciala care a modificat legile justitiei, ca le va ataca din nou la Curtea Constitutionala, acuzand ca sedinta comisiei a fost „sub imperiul grabei si al superficialitatii”, informeaza news.ro.„Sedinta comisiei speciale de astazi a fost,…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei ar putea dezbate si vota luni modificarile cerute de CCR la legile din acest domeniu. Comisia a avut miercuri o serie de discutii organizatorice si dezbateri generale pe proiectele de modificare a legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004. Membrii comisiei…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a avut miercuri o serie de discutii organizatorice si dezbateri generale pe proiectele de modificare a legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004. Membrii comisiei au parcurs intr-o prima lectura modificarile solicitate de Curtea Constitutionala la proiectele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…