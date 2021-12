Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Dan Barna a scris marți, 14 decembrie, pe Facebook, ca partidul condus de Dacian Cioloș va sesiza Comisia Europeana in legatura cu „decizia absurda a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l elimina din sistem pe judecatorul Cristi Danilet” și a precizat ca fostul ministru USR…

- Liderii USR calca in picioare independența justiției, dupa excluderea excluderii din magistratura a judecatorului Cristi Danileț. Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției, anunța ca va sesiza Comisia Europeana pe tema unei decizii a unei instanțe (disciplinare) din Romania. Fostul ministru il…

- La cateva ore dupa ce șeful DNA, Crin Bologa, a cerut public desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și revenirea la DNA a competenței de anchetare a magistraților, fostul ministru Stelian Ion reia aceeași tema. Mesajele celor doi vin la doua zile dupa ce Inalta Curte…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat marți, la prezentarea raportului de activitate al CSM pe anul 2021, in prezența Președintelui Klaus Iohannis, ca fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, a procedat cu legile justiției cum s-a procedat…

- Guvernarea prin rotatie este "ca la perinita", declara la RFI fostul ministru al Justitiei, deputatul USR Stelian Ion, care considera si ca reforma justitiei va fi "o spoiala pe un gard ruginit". "Dincolo de persoana domnului Ciuca cu privire la care ne-am exprimat deja punctul de vedere, nu putem decat…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat in ședința de marți, 16 noiembrie, numirea șefilor Secției penale și a Secției I civile de la Inalta Curte de Casație și Justiție. In ambele cazuri este vorba despre reinvestiri in funcție. Astfel, CSM a hotarat:…

- Conform documentului citat de Agerpres , USR isi propune garantarea independentei Justitiei prin urmatoarele masuri:* desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie - Cabinetul Ciolos va sustine adoptarea de catre Parlament a proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ in forma…

- Stelian Ion, deputat USR si fost ministru al Justitiei, a declarat ca partidul din care face parte nu a simtit ca presedintele Klaus Iohannis ar dori sa-i intinda o capcana prin desemnarea lui Dacian Ciolos, liderul partidului, in functia de prim-ministru. Deputatul a subliniat, intr-un interviu la…