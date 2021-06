Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat marți ca ar trebui reanalizata foarte serios soluția referitoare la interzicerea cumpararii cartelelor telefonice fara buletin, dupa recentul asasinat cu bomba de la Arad, dar și dupa o noua amenințare cu bomba la Curtea de Apel București. "O sa propun…

- Avocații lui Liviu Dragnea au depus o solicitare prin care cer ca procesul sau in care cere eliberare condiționata din pușcarie sa fie stramutat de la Tribunalul București. Curtea de Apel București se va pronunța marți pe solicitarea fostului președintele PSD, potrivit Hotnews . Liviu Dragnea ar fi…

- Curtea de Apel București a admis, marți, contestația depusa de Mihai Bogdan, jandarmul acuzat in cazul morții barbatului din Autogara Sud Pitești. Astfel, acesta a fost plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile. Reamintim ca in cazul morții inginerului Zaharia Barbu sunt cercetați doi…

- Un barbat incarcerat in regim deschis la Penitenciarul Poarta Alba a fost trimis in judecata, fiind acuzat de 21 de infracțiuni de evadare pentru ca parasea punctul de lucru la care era repartizat și mergea la un hotel, unde, susțin anchetatorii, se intalnea cu fete care practicau prostituția. Mai mult,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv contestatia la executare formulata de fostul finantator al clubului Dinamo, Dragos Savulescu, in care acesta solicita sa-i fie anulata condamnarea de 5 ani si jumatate inchisoare primita in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta…