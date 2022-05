Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii USR sesizeaza Curtea Constitutionala cu privire la hotararea Camerei Deputatilor prin care Bogdan Licu, „un plagiator cu pregatire cel mult mediocra, este numit judecator la CCR, fara a fi respectate toate conditiile constitutionale si legale”.

- Circa 500.000 de cetateni ucraineni au fost deportati in Rusia, a sustinut miercuri deputatul ucrainean Mikita Poturaev, citat de Reuters. El a cerut Crucii Rosii sa ia legatura cu concetatenii sai disparuti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 137 de parlamentari ai coalitiei la putere, din care 78 de la PSD, au semnat proiectul de modificare a Legii achizitiilor publice Prin modificarile aduse, partidele aflate in Coalitia de Guvernare scot din schema Curtea de Conturi si maresc de pana la 10 ori pragul pana la care pot fi cumparate direct,…

- Recentele convulsii din cadrul Alianței pentru Unirea Romanilor determina parlamentarii acestei formațiuni sa adopte poziții publice in favoarea liderului George Simion. Unul dintre parlamentarii care il susține deschis pe George Simion este și deputatul Alianței pentru Unirea Romanilor Silviu-Titus…

- Deputatul USR, Stelian Ion, il acuza, printr o postare pe pagina sa de Facebook, pe prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa, ca a blocat organizarea referendumului de demitere a primarului comunei Agigea si ii solicita reprezentantului Guvernului in teritoriu sa numeasca "de indata" comisia pentru…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a susținut o declarație politica in care a susținut ca Romania are nevoie in momentul de fața sa-și consolideze securitatea energetica și alimentara. In același timp, Eugen Bejinariu a subliniat ca susține redeschiderea unor mine inchise prematur și discreționar,…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat marti ca nu este de acord cu introducerea sintagmei "opinia si apartenenta politica" in proiectul de lege potrivit caruia incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenta, ura sau discriminare se pedepseste cu in

- Numirea lui Dorin Recean in funcția de consilier prezidențial in domeniul apararii a stirnit mai multe reacții. Președintele interimar al Platformei DA, Dinu Plingau, susține ca aceasta decizie nu este una reușita și ca nu exclude ca acesta ar putea deveni cel puțin ministru de Interne, transmite Noi.md…