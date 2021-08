Stiri pe aceeasi tema

- Noua strategie privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni deschide calea repararii efectelor nocive ale OUG 114/2018 prin care au fost abrogate unele atributii ale ANABI, preconizandu-se reutilizarea sumelor confiscate prin infiintarea unui Mecanism National de Prevenire a Criminalitatii,…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook, dupa ce Guvernul a avizat pozitiv proiectul de modificare a Legii procuraturii. Potrivit lui Litvinenco, considera ca responsabilizarea funcției de Procuror General este imperativa. „Responsabilizarea funcției…

- Guvernul roman, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), vizeaza distrugerea firmelor romanesti de transport rutier international, prin impozitarea diurnelor soferilor, a declarat, joi, presedintele Asociatiei Patronale a Transportatorilor Europa 2002 (APTE 2002), Dorin Jurjut, intr-o…

- Guvernul a decis in sedinta de ieri desfiintarea a 40 de posturi din Ministerul Economiei, a anuntat ministrul de resort, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook . Posturile ar fi trebuit sa promoveze turismul, erau platite cu salarii de mii de euro si beneficiau de pensie speciala, informeaza TVR…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata: „Devenim pro-activi. Ne vom bate pentru investiții pe piața internaționala”. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania!…

- Pe 18 iunie 2021, Clinica Asclepion serbeaza 18 ani de activitate in domeniul sanatații. Avand trei clinici in Piatra-Neamț, Roman și Targu Neamț și numeroase puncte de lucru in localitațile rurale nemțene, Clinica Asclepion este, in prezent, unul dintre principalii furnizori de servicii medicale integrate…

- Starea de alerta va fi prelungita din 12 iunie pentru inca o luna. De asemenea, guvernul a aprobat organizarea de mitinguri electorale cu cel mult o mie de persoane. Principalele declarații ale șefului DSU, Raed Arafat: Despre participarea la meciul din optimi de la EURO 2020 , cu pana la 50% din capacitatea…

- Statul vinde bolizi și motociclete de milioane de euro! Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) are periodic, oferte online spectaculoase. Este locul unde, prin inregistrare și participare la licitații, poti cumpara automobile de lux la prețuri de chilipir. Vedeta ultimei…