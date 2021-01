Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt niste decizii ale CCR... bune, rele, sunt niste decizii ale Curtii de care trebuie sa tinem cont. Si atunci daca vii cu ideea pe care o promovezi foarte clar ca desfiintezi total pensiile militarilor, magistratilor, risti foarte mult sa pice la CCR, ceea ce s-a intamplat. De asta as vrea sa nu…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, ca pensiile magistraților vor face obiectul unei analize in cadrul unei Comisii speciale in Parlament. „Sunt niste decizii. Bune, rele, sunt decizii CCR de care trebuie sa tinem cont. Daca vii cu ideea ca desfiintezi total pensiile…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, ca pensiile magistraților vor face obiectul unei analize in cadrul unei Comisii speciale in Parlament. Citește și: Augustin Zegrean face lumina in decizia CCR privind pensiile. Care sunt efectele „Sunt niste decizii.…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, se opune acum creșterii varstei de pensionare a magistraților. Inițial noul ministru propusese contrariul. Stelian Ion propusese pe 31 decembrie 2020 creșterea varstei de pensionare a magistraților astfel incat sa fie evitate situatiile in care aceste persoane sa se…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat joi ca nu este oportuna cresterea varstei de pensionare a magistratilor, insa va propune abrogarea textului de lege referitor la pensionarea anticipata.

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, s-a razgandit și nu mai vrea creșterea varstei de pensionare a magistraților, masura pe care o propusese pe 31 decembrie 2020. Ministrul a declarat joi intr-un comunicat de presa ca nu mai considera aceasta metoda ca fiind oportuna.

- Stelian Ion a declarat ca este posibil ca in luna martie sa fie desfiintata Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie. Ministrul Justitiei a adaugat ca CSM nu s-a intrunit in acest an, insa va solicita ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Superior al Magistraturii sa fie pus pe ordinea…

- Proiectul de lege prin care ministrul Justitiei, Stelian Ion, vrea sa desfiinteze SIIJ intareste controlul procurorilor asupra magistratilor, scrie jurnalista Sorina Matei intr-un exclusiv pentru Mediafax. Ministrul Justitiei, Stelian Ion (USR), a trimis in ultima zi a anului 2020, pe 31 decembrie…