Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca simte o presiune impotriva sa, dar ca va face exact ce ii dicteaza constiinta si ceea ce crede ca este corect pentru justitie. Declarațiile au loc in contextul in care președintele Klaus Iohannis l-a criticat pe Stelian Ion pentru blocajul din coaliție privind desființarea Secției speciale și legile justiției. Intrebat marți la RFI Romania daca simte ca exista o ofensiva impotriva sa, in contextul desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, Stelian Ion a raspuns: “As putea spune ca simt presiunea asta, dar (…) avantajul meu este…