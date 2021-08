Mituri despre vitamina C

Deși are un rol esențial pentru organism, există anumite informații nefondate despre vitamina C. Iată câteva mituri despre această vitamină, dezvăluite de Dr. Vasi Rădulescu. „În timp ce vitamina C are multe beneficii dovedite științific, aceasta are și multe afirmații nefondate susținute fie de dovezi slabe, fie de nicio dovadă. Iată câteva afirmații… [citeste mai departe]