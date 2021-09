Stelian Ion răspunde ”echipei câștigătoare”: ”Sunt minciuni sfruntate” Stelian Ion, fost ministru al Justitiei, a tinut sa anunte apasat, sambata, ca USRPLUS nu renunta la solicitarea de inlocuire a lui Florin Citu din functia de premier. „Nu va exista nicio negociere pentru refacerea coalitie pana cand aceasta conditie nu este respectata”, subliniaza Ion. „Coalitia PNL- USR PLUS – UDMR nu mai exista in prezent. Si nu va exista pana nu este indeplinita cerinta noastra ca Florin Citu sa nu mai fie premier. Politicieni din PNL lanseaza de cateva zile mai multe fumigene pentru a distrage atentia de la incalcarile repetate ale legii si Constitutiei de catre premierul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

