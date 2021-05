Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca nu a incalcat in niciun fel independenta justitiei prin pozitiile luate cu privire la dosarul '10 august', asa cum sustine un raport al Inspectiei Judiciare, argumentand ca pozitiile sale au fost "foarte echilibrate". Ministrul afirma ca raportul…

