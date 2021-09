Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) sustine majorarea cu 200 de lei a salariului minim pe economie pentru 2022, fara impozitarea de stat a acestei sume, astfel incat toata suma sa ajunga in buzunarul angajatilor, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele…

- Fostul ministru al Justitiei Stelian Ion afirma, vineri, ca oprirea procedurii de selectie a procurorilor de rang inalt reprezinta ''dovada clara'' ca aceasta a fost miza remanierii sale. "Oprirea procedurii de selectie a procurorilor de rang inalt, ca prima masura in interimatul…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca nu regreta decizia de a scoate fortele armate ale SUA din Afganistan. Pe fondul retragerii trupelor straine aliate, rapoartele indica o crestere a numarului de victime civile, pe masura ce talibanii cistiga teren in lupta, transmie Mediafax.ro. {{540675}}"Am…

- „Se așterne ultimul strat de asfalt pe lotul 2. Stadiul lucrarilor: 90%. Lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda este unul dintre proiectele prioritare pentru România. Pe cei 24,2 km ai tronsonului - de la Pârâul Iovului la Aiud - a început…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, face o paralela intre PSD și naționala de fotbal a Elveției, care s-a impus luni seara in fața Franței: „Ca și Elveției, nimeni nu ne da șanse azi la moțiunea de cenzura. Dar ne vom bate pana la ultimul vot”. „Aseara (luni seara – n.r.), alaturi de alte zeci…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca Fabian Gyula este candidatul Coalitiei si va avea majoritate in momentul in care va fi votat ca Avocat al Poporului in plenul Parlamentului, lunea viitoare.

- Prima întâlnire între președinții Biden și Putin începe în scurt timp la vila La Grange de pe malul Lacului Geneva, liderul rus sosind deja în Elveția pentru un summit istoric având în vedere contextul tensionat al relațiilor dintre cele doua state și…

- Elveția se mindrește cu neutralitatea sa, care inspira incredere in ea și misiunea sa de servicii bune in domeniul diplomației. Acest lucru a fost declarat in cadrul unui interviu exclusiv cu TASS, in ajunul intrevederii ruso-americane din 16 iunie la Geneva, de catre Președintele elvețian, Guy Parmelin.…