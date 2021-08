Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Stelian Ion a declarat ca o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis pe tema reformelor in justitie este absolut necesara, potrivit Agerpres. El sustine ca pana la finalul anului este nevoie de mai multi bani, ce trebuie trebuie acordate oricum la rectificarea din decembrie.

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis pe tema reformelor din justitie „este absolut necesara”. „Nu am avut nicio intalnire. Probabil ca in perioada urmatoare vom avea o intalnire, este absolut necesar din punctul meu de vedere. Am incercat si voi…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca va solicita coalitiei de guvernare, care s-a reunit la Palatul Parlamentului, sume mai mari pentru Justitie, respectiv pentru continuarea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate. "Sper sa se aprobe mai multe sume pentru Justitie.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, sare la gatul lui Klaus Iohannis, dupa criticile președintelui fața de activitatea liderului USR-PLUS la ministerul pe care il conduce. Ion a precizat ca a propus solutii coalitiei pentru a debloca situatia privind proiectul de desfiintarea a SIIJ si anume ca „la…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca se simte sustinut, atat de presedintele Klaus Iohannis, cat si de premierul Florin Citu care i-a transmis sa continue demersurile pentru desfiintarea SIIJ. Citește și: Stelian Ion anunța APOCALIPSA, din cauza pensiilor speciale ale magistraților:…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri in sedinta, la Palatul Parlamentului, urmand sa discute si despre calendarul parlamentar pentru desfiintarea SIIJ. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul…