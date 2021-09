Stiri pe aceeasi tema

- Diana Tache a vorbit, miercuri, la DCNewsTV, despre ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, ministru plin la MAI și fost ministru al Transporturilor in guvernul Orban. Lucian Bode a devenit ministru interimar al Justiției, dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat revocarea lui Stelian Ion. …

- Stelian Ion (USR-PLUS), ministrul Justiției, a declarat marți, la B1 TV, ca MCV nu va fi ridicat atat timp cat problema desființarii Secției speciale ramane nerezolvata. Intrebat despre criticile pe care i le-a adus recent premierul Florin Cițu, care i-a cerut sa „impinga” reformele in Justiție,…

- Intr-o perioada in care se discuta o posibila remaniere a unor miniștri, Klaus Iohannis sa un prim semnal referitor la o posibila plecare din Guvern. Președintele il critica direct pe Stelian Ion, ministrul Justiției, caruia ii reproșeaza eșecul discuțiilor referitoare la desființarea SIIJ, dar și intarzierea…

- Noua varianta de desfiintare a Sectiei speciale care a fost propusa de ministrul Justitiei, Stelian Ion, nu prezinta garantii reale pentru independenta judecatorilor, a afirmat, marti, liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, la finalul unei sedinte a coalitiei de guvernare. "N-am ajuns la niciun consens…

- Noua varianta de desfiintare a Sectiei speciale care a fost propusa de ministrul Justitiei, Stelian Ion, nu prezinta garantii reale pentru independenta judecatorilor, a afirmat, marti, liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, la finalul unei sedinte a coalitiei de guvernare. "N-am ajuns la niciun…

- In urma informatiilor aparute in spatiul public cu privire la declaratia sa de avere, ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca in document au fost mentionate veniturile din anul 2020, cand era deputat, in timp ce veniturile primite in calitate de ministru si membru al CSM vor fi trecute in declaratia…

- Curtea Constitutionala a acordat termen de judecata pe 14 iulie pentru sesizarea ICCJ referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor si pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Inalta Curte…

- Deputatul USR PLUS Cluj, Oana Murariu, a declarat ca a formulat trei propuneri de modificari, in contextul discuțiilor de la Ministerul Justiției, privind un nou proiect de lege prin care sa se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!