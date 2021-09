Stelian Ion: Nu orice este posibil; demisiile miniştrilor USR nu vor fi retrase Fostul ministru al Justitiei Stelian Ion a declarat marti ca "nu orice este posibil", iar demisiile ministrilor USR PLUS nu vor fi retrase. "Nu orice este posibil. Va spun ce este cu siguranta. Ce cu siguranta se va intampla va fi ca premierul nu va mai exercita aceasta functie decat cateva zile. Nu se poate agata de aceasta functie in mod neconstitutional, fara sa aiba o majoritate in Parlament. Acesta este singurul element cert, din punctul meu de vedere. Celelalte elemente certe ar fi ca demisiile ministrilor USR nu vor fi retrase. Au fost inaintate, drumul este unul fara intoarcere, asta neinsemnand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

