Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat joi ca asteapta de la Comisia juridica a Senatului o „solutie de mijloc” in privinta perioadei de amanare a pronuntarii hotararilor judecatoresti, intre 90 si 120 de zile, un termen in care hotararile sa fie redactate in termen cat mai scurt, dar fara a se…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat joi ca asteapta de la Comisia juridica a Senatului o "solutie de mijloc" in privinta perioadei de amanare a pronuntarii hotararilor judecatoresti, intre 90 si 120 de zile, un termen in care hotararile sa fie redactate in termen cat mai scurt, dar fara…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, in cadrul unei discutii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene, ca in ultimii ani "am exersat democratia si am demonstrat ca putem apara principiile statului de drept in Romania". "Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, pentru a repara si consolida…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, se arata deranjat de faptul ca UDMR și-a permis sa emita puncte de vedere cu privire la desființarea SIIJ. El catalogheaza negocierile finale cu UDMR drept „nefericite”. El a spus ca UDMR a votat infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ),…

- „Cu excepția unor poze cu ambasadori și alți vizitatori, dinspre ministrul Justiției nu se aude nimic util. Nici macar in ceea ce-i privește mult-prea-discutatele prioritați politice. Soluții pentru bunul mers al Justiției ori pentru angajații din subordine care reclama tot felul de inghețari de salarii…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, le-a cerut procurorilor DIICOT, la bilanțul activitații lor pe 2020, sa se gandeasca cum sa le ia și banii infractorilor pe care ii cerceteaza, in cauzele de de trafic de persoane, dar si de trafic de droguri si criminalitate informatica. Prezent la bilanțul activitații…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, context in care au discutat, printre altele, despre desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, cei…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) crititica in termeni duri atitudinea USR in privința desființarii SIIJ. Ei acuza USR ca au ajuns sa-i imite pe cei de la PSD prin politizarea justiției. Declarațiile sunt facute in contextul in care Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat ca a semnat și…