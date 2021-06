Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a participat la sesiunea speciala a Adunarii Generale a ONU, context in care a afirmat ca sunt asumate "ferm" eforturi "fara precedent" in combaterea coruptiei. "Am sustinut o alocutiune la sesiunea speciala a Adunarii Generale a ONU pe tema luptei impotriva coruptiei - ne asumam ferm eforturi fara precedent in combaterea coruptiei", a declarat Stelian Ion, conform unui comunicat de presa al Ministerului Justitiei transmis, vineri, AGERPRES. Potrivit sursei citate, in perioada 2 - 4 iunie, la New York se desfasoara sesiunea speciala a Adunarii Generale a ONU pe…