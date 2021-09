Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu insista ca ministrul Justiției nu-și face treaba, pentru ca a avut proiectul Anghel Saligny, sper avizare, inca din data de 25 august. Ministrul USR PLUS susține insa ca originalul, așa cum prevede procedura, nu a ajuns la minister nici pana astazi, așa ca procedura de avizare…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a spus miercuri ca nu avea cum sa dea un aviz pe Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru ca, pana in prezent, nu a primit proiectul in original. Ministrul Dezvoltarii, Atilla Cseke, il contrazice și spune ca programul Anghel Saligny a fost trimis pentru…

- Ședința de miercuri a Guvernului a fost suspendata din cauza intenției premierului Florin Cițu de a introduce pe ordinea de zi suplimentara programul „Anghel Saligny”, in ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS. Ministrul Justiției a declarat ca nu a acordat avizul pe proiectul de OUG deoarece…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat miercuri ca, in cazul proiectului care a declanșat scandalul in coaliția de guvernare, originalul nu a ajuns la minister. De aceea nu a fost dat avizul, a explicat ministrul Justiției. Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri ca in cazul proiectului…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat, miercuri, referitor la proiectul privind Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, ca este „un moment potential” de incalcare a protocolului de colaborare a coalitiei, semnat „dupa momentul Vlad Voiculescu” și tocmai din acest motiv…

- Premierul Florin Cițu invoca un presupus aviz tacit al Ministerului Justiției pentru proiectul de OUG privind programul de 50 miliarde euro Anghel Saligny, dar miniștrii USR PLUS arata ca avizul Ministerului Justiției este obligatoriu, deci nu poate fi tacit. USR PLUS il acuza pe premier ca vrea sa…

- Premierul Florin Citu a vrut sa introduca pe ordinea de zi a sedintei Guvernului proiectul de lege pentru Programul de Investitii „Anghel Saligny”, initiativa care nu este agreata de USR-PLUS. De altfel, formatiunea condusa de Dan Barna si Dacian Ciolos s-au opus suplimentarii ordinii de zi cu proiectul…

- Ministerul a solicitat punctul de vedere si acopera atat proiectul de lege adoptat de Guvern, cat si versiunea cu amandamente adoptata de Camera Deputatilor.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va sustine luni, la ora 16. 00, o conferinta de presa, la sediul Ministerului Justitiei, pe tema avizului Comisiei…