- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, tergiverseaza desființarea Secției Speciale de anchetare a magistraților, declara, luni, fostul ministru de resort Stelian Ion. Deputatul USR spune ca exista deja un proiect in Parlament, aflat la vot final in Senat. „Ma aștept la noi tactici de tergiversare…

- Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justitiei, reproseaza Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii faptul ca a decis sanctionarea disciplinara a unor magistrati in principal pentru delicte de opinie si chestiuni care tin de viata privata. Stelian Ion a aratat, intr-o…

- Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion (USR), spune ca actualul titular de la portofoliul justiției, Catalin Predoiu (PNL), ii induce in eroare pe oficialii europeni. „Ii solicit ministrului Catalin Predoiu sa nu incerce sa induca in eroare oficialii europeni! Cooperarea Romaniei in plan…

- Stelian Ion, fost ministru al Justiției, i-a atras atenția miercuri, in Comisia juridica, lui Catalin Predoiu ca nu a vorbit despre SIIJ, deși in programul de guvernare și-a luat angajamentul de a o desființa anul viitor, inlocuind-o cu alta structura. „Aceeași Marie cu alta palarie”, a punctat Stelian…

- Guvernarea prin rotatie este "ca la perinita", declara la RFI fostul ministru al Justitiei, deputatul USR Stelian Ion, care considera si ca reforma justitiei va fi "o spoiala pe un gard ruginit". "Dincolo de persoana domnului Ciuca cu privire la care ne-am exprimat deja punctul de vedere, nu putem decat…

- Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, condamna vineri poziționarea PSD pe tema Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). „Marcel Ciolacu a spus astazi ca Secția speciala nu trebuie desființata, ci facuta „mai funcționala”. Nimic neașteptat, pentru cei care…