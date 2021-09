Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion, 44 de ani, fostul ministru al Justiției, a lansat joi, 9 septembrie, un atac fara precedent la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza ca „poarta principala raspundere” pentru criza politica. Intr-un comunicat remis Agerpres , Ion relateaza o intalnire cu președintele din…

- Fostul ministru al Justitiei Stelian Ion afirma ca presedintele Klaus Iohannis, alaturi de premierul Florin Citu, poarta principala raspundere pentru actuala criza politica, sustinand ca, in cadrul unei intalniri din primavara acestui an, seful statului i-ar fi transmis ca

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sugerat ca Florin Citu si-a depus candidatura pentru sefia partidului doar dupa consultarea presedintelui Klaus Iohannis. De asemenea, solutie pentru iesirea din criza este considerata retragerea lui Florin Citu din functie.

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, isi exprima speranta ca in cadrul intalnirii de la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis sa ii ceara premierului Florin Citu sa faca "un pas in spate", pentru a fi solutionata astfel criza din coalitie. "Sper ca in urma acestei intalniri, presedintele…

- Dacian Cioloș, co-președintele USR PLUS, a declarat, vineri seara, intr-o intervenție la Digi24 ca atat el cat și Dan Barna au incercat sa ia legatura cu președintele Klaus Iohannis in momentul in care s-a declanșat criza in coaliția de guvernare, dar nu au reușit sa vorbeasca cu el. „Nu am discutat…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Stelian Ion, demis din fruntea ministerului de justitie, considera ca solicitarea premierului Florin Cițu pentru revocarea sa vine de la Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a semnat decretul de revocare din functie, informeaza Digi24.Stelian Ion sustine ca era de asteptat ca presedintele sa semneze…