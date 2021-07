Ministrul Justitiei, Stelian Ion, s-a intrebat marti, intr-o disputa televizata cu liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, pe tema desfiintarii Sectiei speciale, cine are interesul dintre tarile vecine ca Romania sa nu intre in spatiul Schengen.



"Noi nu suntem singuri. Suntem parteneri intr-o Uniune Europeana, in care am intrat de bunavoie, acceptand anumite reguli. In aceasta Uniune Europeana trebuie sa respectam tratatele, legislatia. Iata, vom primi bani europeni. Daca nu respectam statul de drept, daca nu respectam si mergem pe drumul pe care l-au apucat, din pacate, Ungaria,…