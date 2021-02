Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, context in care au discutat, printre altele, despre desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, cei…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a afirmat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a semnat propunerea de proiect legislativ pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție...

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat, vineri dimineața, ca a asemnat și a trimis la Guvern proiectul care prevede desființarea SIIJ, in ciuda avizului negativ dat de CSM. „In aceasta dimineața, am semnat și am trimis catre Guvernul Romaniei propunerea de proiect pentru desființarea SIIJ. Dupa…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma ca desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu conduce la o ”protectie” a magistratilor care incalca legea. El sustine ca SIIJ incalca principiul specializarii procurorilor si, de la infiintarea sa, in 2018, SIIJ nu a demonstrat…

- Ministrul justiției, Stelian Ion, continua demersurile pentru desființarea SIIJ. Care este termenul. Ministrul Justiției, Stelian Ion, a anunțat, marți seara, ca sfarșitul lunii martie este un termen „rezonabil” pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Stelian…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat joi ca proiectul care prevede desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) va fi trimis in cursul zilei de astazi spre aprobare la CSM. "(Pentru desfiintarea SIIJ), in primul rand va trebui sa avem un aviz din partea CSM, ulterior…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), in vederea obtinerii unui aviz din partea acestei institutii. "Inca de la preluarea…

- El a spus ca a eliminat din proiectul de lege realizat de predecesorul sau partea cu ”super-imunitațile” pentru magistrați. Ministrul Cseke Attila vrea sa schimbe statutul prefecților. Nu vor mai fi inalți funcționari publici Stelian Ion a mai spus ca va discuta cu omologul sau italian despre posibila…