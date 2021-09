Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de revocare a lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției. De asemenea, președintele a semnat decretul de desemnare a ministrului de Interne, Lucian Bode, ca ministru interimar al Justiției. Administrația prezidențiala anunțase, joi dimineața, ca președintele…

- Ministrul demis al Justitiei, Stelian Ion, a susținut joi dimineața o declarație. El a explicat ca avizele Ministerului Justitiei sunt importante in circuitul de avizare a unei legi, mentionand ca cine nu le-a respectat a “dat cu subsemnatul”. Afirmatiile vin in contextul in care Florin Citu l-a demis…

- Ministrul remaniat al justiției Stelian Ion a susținut, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, ca, prin decizia luata in privința sa, premierul Florin Cițu și-a semnat, de fapt, propria plecare de la Palatul Victoria. “Premierul Florin Cițu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect…

- Ministru interimar al justiției va fi ministrul afacerilor interne Lucian Bode, susțin surse guvernamentale citate de Antena 3. Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri seara ca a trimis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a ministrului justiției, Stelian Ion. „Am luat o decizie. Necesara.…

- Stelian Ion ii raspunde președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului s-a declarat, miercuri, nemultumit și l-a criticat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, despre care a spus ca „nu a gasit calea potrivita” pentru desființarea SIIJ. In replica, ministrul Justiției a lansat un mesaj amplu prin…

- Președintele Klaus Iohannis l-a criticat miercuri pe ministrul justiției, Stelian Ion caruia i-a reproșat eșecul desființarii Secției de Investigare a Infracțiunuilor din Justiție, dar și intarzierea in modificarea Legilor justiției. ”SIIJ nu a fost desființata, deși toata lumea vorbește despre asta.…

- In doar o jumatate de an la Ministerul Justiției, Stelian Ion, are conturile doldora de bani. Declarația de avere a ministrului arata ca in conturile acestuia au ajuns, din decembrie pana in iunie, inca 200.000 de lei, cu 70.000 de lei mai mult ca indemnizatia de ales. In ultima zi in care puteau fi…

- Partidele de la guvernare – PNL, USR PLUS și UDMR nu se ințeleg pe procedura de numire a procurorilor șefi. De altfel, și raportul MCV critica, in urma cu cateva zile, numirea de catre Klaus Iohannis, in 2020, la propunerea ministrului de atunci al Justiției, Catalin Predoiu de la PNL, numirea procurorului…