Așteptam un gest de bun-simț

Două lucruri am de zis după ce am văzut declarațiile lui Florin Cîțu: A ști să-ți ceri iertare atunci când greșești e un lucru esențial pentru mine. E clar că putem greși în viață, că putem dezamăgi. Diferența între caractere o vezi atunci când unul are puterea de a le cere scuze celor din jur, … Articolul Așteptam un gest de bun-simț apare… [citeste mai departe]