- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca nu are cunostinte de discutii in cadrul coalitiei de guvernare de schimbare a unor ministere, dar a sustinut ca in perioada aceasta ar trebui sa se imbunatateasca colaborarea in echipa guvernamentala, deoarece lupta interna din PNL duce la pierderi.…

- Ministrul Justitiei afirma ca se poate rupe coalitia de guvernare din cauza nerespectarii obligatiilor asumate in domeniul Justitiei, el criticand UDMR care a votat ”cot la cot” cu AUR in problema desfiintarii Sectiei speciale. ”Culmea, iata, au votat cot la cot UDMR cu AUR, deci este o fratie…doar…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma, vineri seara, ca lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate trebuie sa continue in ritm accelerat, iar una dintre solicitarile procurorilor de la DIICOT si DNA a fost reducerea vechii necesare. Modificarea legislativa a fost, insa, atacata la CCR.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a facut miercuri referire la faptul ca fosta sefa a DIICOT Giorgiana Hosu se pensioneaza la varsta de 49 de ani, apreciind ca este un lucru "absolut anormal". "Ca ministru, ma intereseaza legislatia sa fie una echilibrata, ma intereseaza sa venim cu propuneri care sa…

- Ministrul Justiției a anunțat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca 90 de polițiști de poliție judiciara vor fi angajați in urmatoarea perioada la DNA. "Printr-o OUG s-a suplimentat numarul maxim de posturi pentru DNA. 90 de posturi pentru poliție judiciara și 50 de posturi personal auxiliar.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca raportul MCV publicat marti de Comisia Europeana este scris intr-o nota pozitiva si a subliniat ca este important ca politicienii sa gaseasca solutii pentru desfiintarea "grabnica" a Sectiei speciale. "Au fost monitorizate toate miscarile noastre in…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a participat la sesiunea speciala a Adunarii Generale a ONU, context in care a afirmat ca sunt asumate "ferm" eforturi "fara precedent" in combaterea coruptiei, anunța Agerpres. "Am sustinut o alocutiune la sesiunea speciala a Adunarii Generale a ONU pe tema…

- In postarea citata, ministrul a facut o trecere in revista a principalelor reforme in domeniul justiției, enumerand:"- Consolidarea cadrului instituțional – adoptarea noilor legi ale justiției, specializarea urmaririi penale in cazul infracțiunilor de mediu, implementarea unei noi politici de resurse…