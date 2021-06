Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a facut miercuri referire la faptul ca fosta sefa a DIICOT Giorgiana Hosu se pensioneaza la varsta de 49 de ani, apreciind ca este un lucru "absolut anormal". "Ca ministru, ma intereseaza legislatia sa fie una echilibrata, ma intereseaza sa venim cu propuneri care sa faca in asa fel incat magistratii sa isi doreasca sa ramana in profesie o perioada cat mai mare de timp. Este absolut anormal ca la o varsta atat de frageda, sa spun asa, sa iesi la pensie. Ma gandesc ca peste cativa ani de zile, daca as fi fost magistrat, iata, mi-as fi putut depune si eu cererea…