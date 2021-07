Stiri pe aceeasi tema

- In ianuarie, noua guvernare anunța entuziasmata ca va reuși sa scoata Romania de sub monitorizarea speciala a Uniunii Europene, prin MCV, și astfel ni se va deschide calea spre primirea in spațiul Schengen. Intre timp, la 8 iunie, a sosit raportul MCV al Comisiei Europene. Sec. „Astazi, Guvernul a adoptat Memorandumul…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca persoanele care au formulat plangeri in dosarul 10 august au fost cele care au reusit sa redeschida acest dosar, el aratandu-se convins ca acest caz nu va avea soarta celui al Mineriadei, informeaza news.ro.

- Fosta sefa DIICOT, Giorgiana Hosu, se pensioneaza de la 1 iulie, la numai 48 de ani, Sectia pentru procurori a CSM transmitand marti presedintelui Klaus Iohannis propunerea de eliberare din functie prin pensionare. Stelian Ion, controversatul ministru al Justiției, spune ca i se pare anormal…

- Doua organizații cunoscute care apara drepturile jurnaliștilor – Reporteri fara frontiere și ActiveWatch – cer conducerii DIICOT, Parchetului General și Inspecției Judiciare sa verifice daca procurorii DIICOT au respectat procedurile in dosarul in care mai mulți jurnaliști Libertatea și Newsweek au…

- Președintele Curții de Apel Suceava, judecatorul Cristinel Grosu, s-a alaturat colegilor sai din țara care au trimis o scrisoare deschisa adresata ministrului Justiției, Stelian Ion, in care condamna amenințarile lansate de acesta intr-o adresa transmisa președintelui Curții de Apel Timișoara și ...

- Premierul Florin Citu, ministrul Justitiei, Stelian Ion, co-presedintii USR-PPLUS Dacian Ciolos si Dan Barna, dar si alti politicieni ai puterii - ca Vlad Voiculescu si Rares Bogdan - au afectat independenta Justitiei in dosarul „10 august", reiese din raportul Inspectiei Judiciare. Inspectia Judiciara…

- Necesitatea desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si lipsa argumentelor din partea reprezentantilor sistemului judiciar pentru un eventual aviz la trimiterea in judecata pentru judecatori si procurori au constituit, miercuri, concluziile dezbaterii organizate de Comisia…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a precizat, marți, nu este de acord cu trecerea Poliției Judiciare de la MAI la Parchet, așa cum dorește ministrul USR al Justiției, Stelian Ion. „Poliția Judiciara trebuie sa funcționeze in cadrul Poliției. Orice alta forma, care poate sa genereze o…