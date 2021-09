Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a comentat, luni, la Antena3, scandalul politic care a izbucnit dupa ce premierul Florin Citu l-a revocat din functie pe ministrul Justitiei, Stelian Ion. „Moțiunea de cenzura este reglementata in Constituție. Acolo trebuie sa cautam și sa ințelegem…

- Ionuț Moșteanu a reacționat dupa ce premierul Florin Cițu a comparat USR PLUS cu actiunea lui Liviu Dragnea de a isi da jos propriul Guvern. „O retorica politica. Dansul din nou se agata de scaun”, a spus Moșteanu la Digi24. „In momentul acesta nu mai are sustinerea unei majoritati. Asa cum…

- Președintele Romanie, Klaus Iohannis, intervine in scandalul momentului. Șeful statului ataca dur alianța USR-PLUS și se poziționeaza de partea premierului Florin Cițu. Mesaj de ultim moment de la Palatul Cotroceni, in plina criza guvernamnetala! Klaus Iohannis, atacuri pe banda rulanta la adresa USR-PLUS…

- Criza politica in Rominia. Coalitia de guvernare de la Bucuresti este la un pas de destramare, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Tensiunile latente dintre PNL si USR-PLUS, doua dintre partidele majoritatii parlamentare, s-au acutizat miercuri seara, cind premierul Florin Cițu l-a demis pe…

- Gabriela Firea, senator PSD, a avut, miercuri seara, o reacție dura dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției: „Hienele se sfașie intre ele”, a scris fostul primar al Capitalei pe Facebook. „Hienele se sfasie intre ele! Au mintit romanii, pentru a ajunge…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, reacționeaza la anunțul premierului Cițu cu privire la remanierea sa. Acesta afirma ca „premierul Florin Cițu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect pentru lege, pentru Constituție”. „Avand in vedere antecedentele sale, poate ca nu este de mirare”,…

- Dan Barna este primul lider al USR PLUS care a reacționat miercuri seara, la doar cateva minute dupa anunțul premierului Florin Cițu, privind remanierea ministrului Justiției, Stelian Ion. ”Florin Cițu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai puțin un Guvern. Abuzul de putere,…