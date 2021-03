Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu s-a „batut” sambata cu pumnul in piept in legatura cu bugetul, dupa vizita la Bruxelles, acuzand in același timp PSD. Marcel Ciolacu n-a stat pe ganduri și i-a dat o replica aspra. Premierul a vorbit despre discuția pe buget de la Bruxelles, spunand totodata ca nu este dispus sa…

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a decis susținerea petiției pe care a inițiat-o europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, petitia este legata de respectarea drepturilor lucratorilor romani din Uniunea Europeana.Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa ancheteze in…

- In continuarea dialogului cu Comisia Europeana in context MCV, luni, Stelian Ion a discutat, la nivel tehnic, cu echipa responsabila de gestionarea acestui dosar, la nivelul institutiei europene. Discutiile s-au concentrat asupra stadiului indeplinirii de catre autoritatile romane a recomandarilor formulate…

- In sedinta de miercuri, 20 ianuarie 2021, Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema "Demersuri prioritare necesare pentru finalizarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) - legislatia in domeniul justitiei". Documentul prevede calendarul pentru adoptarea de catre Executiv a proiectelor de interes…

- Premierul Florin Cițu a evitat sa raspunde de ce desființarea SIIJ e o prioritate in Romania, așa cum a declarat ministrul Justiției, Stelian Ion. "Am discutat cu domnul Stelian Ion. Pentru noi, prioritar e sa sa scapam de MCV. Noi trebuie sa respectam masurile impuse de Comisia Europeana…

- O noua taxa auto va fi impusa romanilor, dar inca nu se stie sub ce forma va fi implementata, astfel incat sa nu mai fie contestata nici de Uniunea Europeana si nici sa fie considerata ilegala. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat recent ca se analizeaza reintroducerea acestei…

- Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a convins Parlamentul Uniunii Europene ca este nevoie de un plan european de stopare a deșertificarii. Parlamentul europeana votat, astazi, in plenul reunit, necesitatea crearii un plan de combatere a fenomenului. Dupa cum a explicat Dan Motreanu pe Facebook , Comisia…