Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a fost la un pas de a-și da demisia, miercuri, potrivit unor surse citate de Antena 3. Totul a inceput in aceasta dimineata, in jurul orei 09.30, inainte de sedinta de plen a Camerei Deputatilor, cand Stelian Ion a cerut o sedinta de grup cu parlamentarii…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, se arata deranjat de faptul ca UDMR și-a permis sa emita puncte de vedere cu privire la desființarea SIIJ. El catalogheaza negocierile finale cu UDMR drept „nefericite”. El a spus ca UDMR a votat infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ),…

- Totodata, se pare ca „superimunitatea” magistraților revine. Guvernul a adoptat proiectul de desființare a Secției Speciale in februarie.Ministrul Justiției - Stelian Ion considera ca desființarea acestei secții inseamna „o normalizare, o promisiune, un punct clar in programul de guvernare”.Consiliul…

- Ministrul justiției „afecteaza buna funcționare a activitații de justiție” Ministrul Justiției, Stelian Ion. Foto: gov.ro. Judecatorii din Consiliul Suprem al Magistraturii afirma ca ministrul justiției, Stelian Ion, afecteaza buna funcționare a activitații de justiție și statutul judecatorilor.…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, context in care au discutat, printre altele, despre desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, cei…

- Invitat la Telejurnal, Stelian Ion a vorbit despre motivele pentru care vrea desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiției (SIIJ), despre superimunitațile dorite de magsitrați, dar și despre alte probleme din justiție.

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a afirmat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a semnat propunerea de proiect legislativ pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție...

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat, vineri dimineața, ca a asemnat și a trimis la Guvern proiectul care prevede desființarea SIIJ, in ciuda avizului negativ dat de CSM. „In aceasta dimineața, am semnat și am trimis catre Guvernul Romaniei propunerea de proiect pentru desființarea SIIJ. Dupa…